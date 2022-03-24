Песков сообщил о реакции президента на увольнение Чубайса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о реакции Владимира Путина на увольнение спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса, пишет РИА Новости.

"Нет, неизвестно... ну уволился и уволился. Вы же все-таки не забывайте, он же не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах, он же не был непосредственно сотрудником администрации президента", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как российский лидер отреагировал на увольнение Чубайса.

Песков уточнил, что Чубайс не получал за свою деятельность заработную плату. Он также сообщил, что не знает, в какой форме Чубайс передал заявление об увольнении, заявив, что это не имеет существенного значения.

По его словам, те, кто назначается указом президента, пишут заявление об увольнении на имя Владимира Путина.

"Я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм", – отметил Песков, отвечая на вопрос о том, почему Чубайс уволился и улетел в Турцию.

Информацию об уходе Чубайса с должности ранее подтвердил спецпредставитель главы России по климату Руслан Эдельгериев. Он уточнил, что увольнение Чубайса не отразится на развитии климатической повестки в стране.

Позднее в Кремле уточнили, что Чубайс уволился по собственному желанию.