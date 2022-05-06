В Пентагоне опровергли сообщения о передаче Киеву данных о крейсере "Москва"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Представитель Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о передаче Киеву разведывательных данных по российскому ракетному крейсеру "Москва", сообщает газета New York Times.

"У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли", – заявил он.

О том, что США предоставили Киеву информацию, благодаря которой ВСУ нанесли удар по российскому крейсеру "Москва", ранее сообщил телеканал CNN. По данным СМИ, Вашингтон предоставил ВСУ разведданные о дислокации крейсера.

До этого стало известно, что США могли предоставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

