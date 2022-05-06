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Политика

08:20

США предоставили Украине данные, позволившие нанести удар по крейсеру "Москва" – СМИ

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота

США предоставили Киеву информацию, благодаря которой ВСУ нанесли удар по российскому крейсеру "Москва", сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Вашингтон предоставил ВСУ разведданные о дислокации крейсера.

При этом не сообщается, знали ли в США о том, что Киев планирует нанести удар по крейсеру. Также подчеркивается, что Вашингтон не принимал участия в принятии данного решения.

Ранее сообщалось, что США могли предоставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача США и НАТО Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца. Говоря о специальных мерах реагирования на подобные действия Запада, Песков заявил, что российские военнослужащие делают все, что необходимо в такой ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные – Песков

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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