Путин проведет совещание о ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 6 мая проведет совещание по коронавирусу, передает ТАСС.
Он проинформировал, что мероприятие будет посвящено вопросам реализации ранее принятых решений. Кроме того, на повестке дня будут вопросы, связанные с поэтапным снятием ограничений, введенных в рамках режима самоизоляции.
"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", – сообщил Песков.
Речь идет о решениях, принятых 28 апреля в ходе совещания с руководителями регионов России по вопросам борьбы с коронавирусом. Путин на встрече поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном снятии ограничений, действующих в рамках режима самоизоляции. Президент отдал распоряжение, согласно которому решения по этому вопросу необходимо было подготовить до 5 мая.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при соблюдении режима самоизоляции ограничения по нему можно будет постепенно ослаблять после 12 мая. Она подчеркнула, что меры могут быть продлены до июня в том случае, если россияне будут массово нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Кроме того, Попова сообщила, что в случае постепенного снятия ограничений в последнюю очередь будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий.
Песков, отвечая на вопрос по поводу отмены ограничений, отмечал, что в данном случае не следует забегать вперед и необходимо быть готовым к любому развитию событий.
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