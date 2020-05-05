Запрет массовых мероприятий в РФ снимут в последнюю очередь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Запрет на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничительных мер из-за коронавируса в РФ.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, есть эпидемиологическое правило, согласно которому "мы выходим из режима ограничений так же, как входили в него.
По ее словам в интервью на телеканале "Россия 24", в этой связи снятие ограничений будет постепенным, а отмена запрета на массовые мероприятия станет "финальной точкой".
Решение по ограничительным мерам в РФ будут принимать после майских праздников
Попова ранее отмечала, что риски возникновения новых очагов заражения остаются. Она также заявила о том, что ограничения можно будет ослабить после 12 мая при условии соблюдения распоряжений властей в период майских праздников.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко полагает, что часть ограничений в стране сохранят до появления вакцины. Он указал, что властям предстоит построить систему, которая позволит не допустить подъема заболевания.
Мурашко добавил, что вторую волну нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет. По его утверждению, вирус в любом случае будет циркулировать еще определенное время.
В России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Всего в стране выявлено 145 268 человек с COVID-19 в 85 регионах, выписано 18 095 человек, скончались 1 356.
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