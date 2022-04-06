Запад не отреагировал на доказательства РФ о сфабрикованности ситуации в Буче – Небензя

Фото: AP/ТАСС

Западные страны никак не отреагировали на доказательства России в том, что ситуация в Буче является фейком. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эфире Первого канала.

По его словам, западных стран факты не интересуют.

Кроме того, Небензя заявил, что исключение России из Совета ООН по правам человека теоретически возможно, но ее нельзя исключить из Совета Безопасности.

"Мы живем в таком мире, где все правила стали абсолютно нерелевантны", – добавил он.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.