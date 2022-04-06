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Политолог назвал "символическим актом" массовую высылку российских дипломатов из Европы

"Символический акт". Зачем европейские страны высылают российских дипломатов
политикаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал Москве 24, что западные страны не пойдут на полное прекращение контактов с Россией.

Ранее ряд европейских государств приняли решение выслать десятки российских дипломатов. В частности, в Греции объявили 12 сотрудников российских дипломатических и консульских представительств персонами нон грата. Власти Латвии сообщили о высылке 13 российских дипломатов. Эстония высылает 14 консульских сотрудников, Словения – 33 дипломатов, Румыния – 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте, Испания – около 25 дипломатов.

В Италии также присоединились к такому решению. Из страны высылают 30 российских дипломатов по соображениям "национальной безопасности", из Дании – 15 сотрудников дипломатической службы. До этого власти Германии объявили персонами нон грата 40 российских дипломатов. Франция тоже решила выслать несколько российских сотрудников с дипломатическим статусом.

По мнению Кортунова, подобные действия представляют собой больше символический жест.

Высылка дипломатов превратилась в стандартный инструмент внешней политики, в демонстрацию своего неудовольствия. Возможность сделать символический акт, не жертвуя ничем серьезным. Это просто, не требует подготовки. Хорошо воспринимается общественностью.
Андрей Кортунов
генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

По его словам, поддержание нормальной дипломатической практики укрепляет стабильность и предсказуемость в отношениях между державами, особенно в текущий кризисный период.

"Двусторонние контакты все равно продолжатся. Например, сейчас у РФ нет дипотношений с Грузией. Но в посольстве Швейцарии есть секция, представляющая грузинские интересы. Фактически эта секция выполняет значительную часть функционала посольства", – объясняет Кортунов.

В 2008 году Грузия и Россия разорвали дипотношения по решению Тбилиси. При содействии посольства Швейцарии впоследствии в РФ открыли Секцию интересов грузинской стороны. Вместе с тем посольством Швейцарии была открыта Секция интересов России в Тбилиси. Таким образом, Швейцария представляет интересы РФ в Грузии, а Грузии – в РФ.

Эксперт добавил, что в случае закрытия некоторыми странами своих посольств на территории России их представители могут фактически перейти в другие посольства.

"Может быть, это будет представительство Европейского союза в России. Может быть, это будут посольства близких стран. Например, для Литвы, понизившей с Россией уровень дипломатических отношений, это может быть посольство одной из скандинавских стран", – предположил политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны применяют в качестве информационно-политической атаки высылку российских дипломатов. Таким образом они хотят хотят продемонстрировать "кучность своих действий".

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Носатов Иван

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