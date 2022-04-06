Политолог назвал "символическим актом" массовую высылку российских дипломатов из Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал Москве 24, что западные страны не пойдут на полное прекращение контактов с Россией.
Ранее ряд европейских государств приняли решение выслать десятки российских дипломатов. В частности, в Греции объявили 12 сотрудников российских дипломатических и консульских представительств персонами нон грата. Власти Латвии сообщили о высылке 13 российских дипломатов. Эстония высылает 14 консульских сотрудников, Словения – 33 дипломатов, Румыния – 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте, Испания – около 25 дипломатов.
В Италии также присоединились к такому решению. Из страны высылают 30 российских дипломатов по соображениям "национальной безопасности", из Дании – 15 сотрудников дипломатической службы. До этого власти Германии объявили персонами нон грата 40 российских дипломатов. Франция тоже решила выслать несколько российских сотрудников с дипломатическим статусом.
По мнению Кортунова, подобные действия представляют собой больше символический жест.
По его словам, поддержание нормальной дипломатической практики укрепляет стабильность и предсказуемость в отношениях между державами, особенно в текущий кризисный период.
"Двусторонние контакты все равно продолжатся. Например, сейчас у РФ нет дипотношений с Грузией. Но в посольстве Швейцарии есть секция, представляющая грузинские интересы. Фактически эта секция выполняет значительную часть функционала посольства", – объясняет Кортунов.
Эксперт добавил, что в случае закрытия некоторыми странами своих посольств на территории России их представители могут фактически перейти в другие посольства.
"Может быть, это будет представительство Европейского союза в России. Может быть, это будут посольства близких стран. Например, для Литвы, понизившей с Россией уровень дипломатических отношений, это может быть посольство одной из скандинавских стран", – предположил политолог.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны применяют в качестве информационно-политической атаки высылку российских дипломатов. Таким образом они хотят хотят продемонстрировать "кучность своих действий".
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