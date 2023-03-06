Глава СНБО заявил, что Киев начал готовиться к конфликту после встречи Зеленского и Путина

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Киев начал вести подготовку к конфликту с Москвой после встречи главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в декабре 2019 года. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости со ссылкой на украинский канал.

"Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным", – подчеркнул Данилов.

Главы стран провели встречу в рамках саммита "нормандской четверки" в Елисейском дворце в Париже в 2019 году. Тогда Путин сообщил, что остался доволен ею.

В свою очередь, Зеленский охарактеризовал переговоры словами "пока ничья". Он назвал встречу с Путиным сложной, подчеркнув, что она длилась дольше отведенного времени – час вместо 20 минут, и состояла из двух частей.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что США и Великобритания хотят максимально продлить украинский конфликт, в связи с чем выступают против усилий Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации встречи Путина с Зеленским. Турецкий лидер может найти решение для организации их встречи, уточнил он.

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