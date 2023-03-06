США и Великобритания выступили против проведения Эрдоганом встречи Путина и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Вашингтон и Лондон хотят максимально продлить украинский конфликт, в связи с чем выступают против усилий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким мнением поделился член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

"Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что только Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. По словам Эрхана, турецкий лидер может найти решение для организации их встречи. Важную роль здесь играет не совместный снимок, а результаты, которые будут достигнуты, подчеркнул он.

Ранее в администрации президента Турции заявили, что Эрдоган готов взять на себя роль посредника в установлении мира между Москвой и Киевом. Он провел телефонные переговоры с Зеленским.

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