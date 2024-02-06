Надеждин попросил ЦИК перенести решение о его регистрации на выборы президента РФ

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Политик Борис Надеждин отправил письмо главе Центризбиркома (ЦИК) РФ Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на президентские выборы РФ с 7 на 10 февраля. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

"Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", – уточнил он.

В самом письме, копию которого он приложил к записи, уточняется, что за один рабочий день три его уполномоченных успели просмотреть только 3 из 60 тысяч строчек ведомости проверки. Именно из-за невозможности учесть все замечания он и попросил главу ЦИК отложить вопрос, говорится в документе.

Накануне рабочая группа ЦИК выявила 15,348% брака в подписях Надеждина для регистрации его кандидатом в президенты. Также, по информации представителя политика, рабочая группа рекомендовала не регистрировать его на президентские выборы после просмотра 60 тысяч подписей из более чем 100 тысяч предоставленных.

В пресс-службе штаба политика заявили о несогласии с этим решением, отметив готовность это доказать. Сам Надеждин позднее сказал, что в случае отказа в регистрации он обжалует это решение в российском Верховном суде.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня