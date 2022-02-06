В США предсказали ответ РФ в случае агрессии Украины

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Генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между Москвой и Киевом.

В своей статье он подчеркнул, что в декабре ему удалось пообщаться с представителями политической элиты России, которые заверили, что у РФ нет агрессивных планов.

"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО <...> не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность", – написал Саймс.

В то же время он заявил, что, по его мнению, в случае агрессии со стороны Украины Россия без колебаний даст решительный ответ.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева начали сбегать из города, опасаясь вторжения России. По словам парламентария, на исход населения местные власти никак не реагируют, поскольку сами занимаются эвакуацией своих семей и имущества.

Накануне агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало, что это была ошибка, и удалило публикацию. В редакции объяснили, что материал был подготовлен заранее и находился под эмбарго на случай, если гипотетическое вторжение произойдет.

Россия не намерена нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам, подчеркнул ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат выразил мнение, что на фоне безосновательных заявлений и фейковых новостей действительно правдой является тот факт, что Соединенные Штаты накачивают Украину вооружениями.