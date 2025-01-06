Депутат Рады Дубинский назвал Тимошенко следующим президентом Украины

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко может стать следующим президентом Украины после действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом написал в своих соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Бабушка украинской революции Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками "я принесла вам мир" и пойдет в президенты", – приводит РИА Новости слова Дубинского.

Депутат считает, что мирное соглашение с РФ со стороны Украины будет подписывать вице-спикер Рады, член партии "Батькивщина" Елена Кондратюк из-за отказа это делать от спикера парламента Руслана Стефанчука.

Зеленский ранее заявлял, что пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, это не является его основной целью на сегодняшний день.

В Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. В частности, Владимир Путин отмечал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.

Президент РФ подчеркнул, что Россия будет говорить с Зеленским лишь в том случае, если тот пойдет на выборы и получит легитимность.