Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что президенту страны Керсти Кальюлайд не следовало приглашать Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.

"Мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина", – цитирует его ТАСС.

По словам Пыллуааса, в настоящее время Россия проводит "жесткую русификацию малых народов", поэтому участие российского лидера в конгрессе будет "плевком в лицо".

Спикер выразил уверенность, что визит Кальюлайд в Москву в минувшем году был бессмыслен, поскольку невозможно выстраивать двусторонние отношения, закрывая глаза на "российскую агрессию".

"Мы можем хоть на голове стоять, наши отношения с Россией не изменятся в лучшую сторону. Ключ от хороших отношений лежит в Кремле", – заключил Пыллуаас.

Президент Эстонии приехала в Москву в апреле 2019 года. Она пригласила Владимира Путина принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Кремль до сих пор не дал свой ответ.

В ноябре Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" якобы аннексированные территории. Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

