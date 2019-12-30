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Политика

18:14

Мединский прокомментировал запрет концерта "Песни Победы" в Вильнюсе

политика за рубежом культура

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с отменой концерта "Песни Победы" в Вильнюсе, столице Литвы. Об этом сообщает RT.

По словам руководителя министерства, мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, стоит изучить новейшую историю. Политик ранее заявил, что концерт "Песни Победы" не состоится якобы из-за "российской пропаганды".

Владимир Мединский обратил внимание на то, что в вопросах исторической правды имеет смысл быть последовательными.

"Если итоги Второй мировой политически ошибочны, если СССР не победитель и освободитель, а агрессор и поджигатель", то чего, собственно, вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда надо вам вернуть "старый польский Вильно" Польше. Ведь нынешняя территория Литвы вместе со столицей – это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза", – подчеркнул министр.

В конце ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике преследуют российские СМИ за следование исторической правде. В частности, недавний конфликт на этой почве возник из-за публикации издания Sputnik о преступлениях эстонских карателей.

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