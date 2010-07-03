В Совфеде оценили слова главы МВД Эстонии об отсутствии российской угрозы

Несмотря на сохранение силы инерции и продолжение вбросов со стороны некоторых европейских стран, Европа в конце концов поймет, что реальной угрозы от России не исходит. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
"Вся старая Европа давно это знала и понимала, что никакой угрозы от России не исходит для стран Прибалтики. Был модный тренд, но в честь чего всем пугаться России?" – сказал он.
Ранее министр внутренних дел, вице-премьер Эстонии Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой "российской угрозы". Он отметил, что ни США, ни ЕС, ни Россия не хотят конфликта в Прибалтике.
Также в начале июля Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам.
Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют российские действия. Как отмечается в докладе, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вышли на первый план повестки НАТО.
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