В Совфеде оценили слова главы МВД Эстонии об отсутствии российской угрозы

Несмотря на сохранение силы инерции и продолжение вбросов со стороны некоторых европейских стран, Европа в конце концов поймет, что реальной угрозы от России не исходит. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.

"Вся старая Европа давно это знала и понимала, что никакой угрозы от России не исходит для стран Прибалтики. Был модный тренд, но в честь чего всем пугаться России?" – сказал он.

Ранее министр внутренних дел, вице-премьер Эстонии Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой "российской угрозы". Он отметил, что ни США, ни ЕС, ни Россия не хотят конфликта в Прибалтике.

Также в начале июля Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам.

Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют российские действия. Как отмечается в докладе, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вышли на первый план повестки НАТО.