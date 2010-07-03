В НАТО призвали к обновлению альянса перед лицом "российской угрозы"

09 июля, 21:52
09 июля, 21:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/OLIVIER HOSLET/EPA
Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам, передает RT.
Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют российские действия. Как отмечается в докладе, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вышли на первый план повестки НАТО.
"С 2014 года ситуация в плане безопасности в Евро-Атлантическом регионе стала менее стабильной и предсказуемой. Это обусловлено такими действиями России, как незаконная и нелегитимная аннексия Крыма, продолжающиеся усилия по дестабилизации ситуации на востоке Украины, российская военная стратегия и провокационная военная деятельность", – говорится в докладе.
Также сотрудники НАТО обращают внимание на масштабные учения "без предварительного уведомления", а также растущее число учений и агрессивную ядерную риторику Москвы.
В свою очередь, политолог Владимир Брутер заявлял, что Россия была вынуждена приступить к наращиванию военного потенциала из-за расширения НАТО на восточных рубежах. По его словам, в данном ключе не может идти речь об агрессии со стороны России.
Он также выразил свое мнение, что российская угроза для НАТО никогда ранее не существовала. Он добавил, что военный бюджет в несколько раз превышает российский. Однако это не останавливает руководство блока выставлять Россию в "образе врага".
Ранее эксперты Североатлантического альянса приняли новую военную стратегию из-за вызовов, среди которых якобы имеется "российская ядерная угроза". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу".
В начале апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: