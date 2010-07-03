В НАТО призвали к обновлению альянса перед лицом "российской угрозы"

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Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам, передает RT.

Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют российские действия. Как отмечается в докладе, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вышли на первый план повестки НАТО.

"С 2014 года ситуация в плане безопасности в Евро-Атлантическом регионе стала менее стабильной и предсказуемой. Это обусловлено такими действиями России, как незаконная и нелегитимная аннексия Крыма, продолжающиеся усилия по дестабилизации ситуации на востоке Украины, российская военная стратегия и провокационная военная деятельность", – говорится в докладе.

Также сотрудники НАТО обращают внимание на масштабные учения "без предварительного уведомления", а также растущее число учений и агрессивную ядерную риторику Москвы.

В свою очередь, политолог Владимир Брутер заявлял, что Россия была вынуждена приступить к наращиванию военного потенциала из-за расширения НАТО на восточных рубежах. По его словам, в данном ключе не может идти речь об агрессии со стороны России.

Он также выразил свое мнение, что российская угроза для НАТО никогда ранее не существовала. Он добавил, что военный бюджет в несколько раз превышает российский. Однако это не останавливает руководство блока выставлять Россию в "образе врага".

Ранее эксперты Североатлантического альянса приняли новую военную стратегию из-за вызовов, среди которых якобы имеется "российская ядерная угроза". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу".

В начале апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.

