Эксперт оценил вероятность вступления Украины в ЕС и НАТО

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В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что продолжат курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что реализовать это вряд ли удастся.

Он напомнил, что о вступлении Украины в НАТО говорили уже экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко, бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Николай Азаровю, но реализуемость этого курса до сих пор вызывает сомнения.

По его словам, в уставе НАТО четко написано, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята. Эксперт считает, что Украине предстоит проделать очень много работы, чтобы вступить в альянс, но пока этот процесс остается на уровне заявлений политиков.

Что касается вступления Украины в ЕС, Соскин считает, что это невозможно. "Это все словоблудие, потому что если говорить о возможности вступления в Европейский союз, то, по сути, сегодня Украина эти критерии выполнить не может. И чтобы их выполнять, надо минимум 10–15 лет. Но дело в том, что ЕС тоже движется в каких-то своих процессах, поэтому догнать его по нынешним критериям Украина не может, поэтому это утопия. Это все просто разговоры. Надо же что-то говорить", – цитирует его ИА "НСН".

Также Соскин отметил, что никто не знает, что будет с Евросоюзом после выхода из него Великобритании, поэтому разговоры о вступлении Украины в ЕС он призвал прекратить.

Политолог также заявил, что Зеленский говорит про курс на Евроатлантику, чтобы не потерять поддержку Запада, поскольку понимает, что любое движение в сторону ЕС или НАТО должно проходить через всенародный референдум.

Представитель команды избранного президента Украины Святослав Юраш объявил в эфире телеканала NewsOne, что новая администрация продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, на курс на Евроатлантику был озвучен с начала кампании. Он добавил, что в штабе Зеленского идет активная подготовка внешней политики. Речь идет о первых ста днях на посту президента.

30 апреля ЦИК Украины официально назвалЗеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, Порошенко – 24,45%.

Инаугурация главы государства должна пройти в течение тридцати дней после официального обнародования итогов выборов и публикации их в газете "Голос Украины". При этом точную дату определяет Верховная рада отдельным постановлением.