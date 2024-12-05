Фото: kremlin.ru

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", – подчеркнула дипломат в эфире Первого канала.

О своем прибытии в Москву для интервью с Лавровым Карлсон сообщил 4 декабря. Он указал, что администрация президента США Джо Байдена пытается продвинуть Вашингтон к ядерному конфликту с Москвой.

Захарова отметила, что хронометраж интервью составил примерно 1,5 часа. В нем глава МИД рассказал о деталях обстановки на Украине, а также о действиях Киева в отношении мирного населения. Политологи считают, что Запад будет изучать высказывания Лаврова с точки зрения урегулирования конфликта на Украине.

