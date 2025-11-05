США нанесли очередной удар по судну с наркотиками в Тихом океане

Фото: x.com/SecWar

Американские военнослужащие нанесли удар по очередному судну, которое, как утверждается, перевозило наркотики в Тихом океане. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Разведка подтвердила, что судно было вовлечено в незаконную контрабанду наркотиков, следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики. Удар был нанесен в международных водах в восточной части Тихого океана", – уточнил Хегсет.

По данным Пентагона, никто из военных США не пострадал. При этом два наркотеррориста, находившиеся на борту судна, погибли.

"Мы найдем и уничтожим каждое судно, намеревающееся ввезти наркотики в Америку, чтобы отравить наших граждан. Защита родины – наш главный приоритет. Ни один террорист из картеля не имеет шансов против американских военных", – заключил глава Пентагона.

В октябре американский лидер Дональд Трамп заявил, что на пути в сторону США уничтожили большую субмарину с наркотиками. На борту судна находились четверо наркотеррористов. Двое из них были убиты, выживших планировалось депортировать для уголовного преследования в их страны – Эквадор и Колумбию.

Трамп также объявил, что Вооруженные силы США вскоре могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Глава Белого дома пообещал "убивать тех, кто привозит наркотики в Штаты".