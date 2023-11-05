Израиль сообщил о массированных ударах по сектору Газа

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Военные ЦАХАЛ наносят массированные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об атаке рассказал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В эти часы идет широкомасштабная атака по объектам террора на земле и под землей, идет речь об уничтожении террористов. Мы атакуем массированно, сейчас идет очень серьезная атака", – передает ТАСС его слова.

Хагари также отметил, что в настоящее время город Газа полностью окружен, в результате чего анклав оказался разделен на север и юг.

"Силы ЦАХАЛ из пехотной бригады Голани окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции", – добавил он.

При этом Хагари уточнил, что коридор для жителей севера по-прежнему активен. По нему они могут перебраться на юг, объяснил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

5 ноября сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы ЦАХАЛ атаковали свыше 2,5 тысячи целей ХАМАС в секторе Газа. Ударам подверглись объекты инфраструктуры, склады оружия, наблюдательные пункты и оперативные штабы палестинского движения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает продвигать идею с введением гуманитарных пауз в секторе Газа, поскольку они могут способствовать освобождению заложников.



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