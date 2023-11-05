05 ноября, 21:54Политика
Блинкен заявил, что гумпаузы в секторе Газа могут способствовать освобождению заложников
Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit
Соединенные Штаты продвигают идею с введением гуманитарных пауз в секторе Газа, поскольку они могут способствовать освобождению заложников, объяснил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Поскольку мы добиваемся введения гуманитарных пауз, это может быть шагом в направлении освобождения заложников, а также способствовать прогрессу в других вещах, которые мы намерены осуществить", – передает ТАСС его слова.
Также он обратил внимание, что Вашингтон работает над наращивание поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.
Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.
По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, прекращение огня в секторе Газа возможно только при условии освобождения заложников. Израильские военнослужащие будут продолжать операцию, пока не победят.
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