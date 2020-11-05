Округ Питтсбурга приостановил подсчет голосов до 6 ноября

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Округ Аллегени, в котором находится Питтсбург, приостановил подсчет голосов до 6 ноября. Об этом рассказала член избирательной комиссии округа Бетани Халлэм в своем аккаунте в Twitter.

Она сообщила, что 29 тысяч бюллетеней не могут быть подсчитаны по решению суда. Кроме того, по словам Халлэм, имеется еще 5-6 тысяч голосов, которые не будут считаться до пятницы, поскольку их не успели отсканировать.

Член местного избиркома отметила, что республиканцы штата Пенсильвания не разрешили подсчитывать голоса до 7 утра 6 ноября. Халлэм подчеркнула, что указанные бюллетени находятся под круглосуточным наблюдением.

"Все бюллетени закрыты в клетках и отслеживаются в постоянном режиме", – сообщила член избиркома.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах. Он заявил, что планирует юридически оспорить результаты голосования в тех штатах, в которых лидирует его оппонент Джозеф Байден.

Сообщалось, что явка на данные выборы побила рекордные показатели как минимум за 120 лет. Байден уже получил 72 миллиона голосов, в то время как за Трампа проголосовали свыше 68 миллионов человек.