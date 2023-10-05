Евросоюз призвал Баку провести делимитацию на основе последних карт Генштаба ВС СССР

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Армении и Азербайджану необходимо провести делимитацию границ, основываясь на последних картах Генштаба ВС СССР. Это следует из заявления председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца по итогам встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, которое распространило армянское правительство.

"Они подчеркнули срочную необходимость работы по делимитации границ на основе последних карт Генштаба СССР, предоставленных сторонам, которые также должны стать основой для отвода войск, завершения работы над мирным соглашением и решения всех гуманитарных проблем", – приводит ТАСС текст заявления.

В документе также подчеркивается, что у беженцев из Нагорного Карабаха должна быть возможность вернуться в свои дома.

Кроме того, была выражена готовность предоставить дополнительную гуманитарную помощь Армении в связи с массовым прибытием карабахских армян в страну.

В свою очередь, лидер Франции заявил, что введение санкций в отношении Азербайджана было бы контрпродуктивным. По его мнению, необходимо продолжать диалог с Баку.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



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