Глава ЕК заявила, что Евросоюз выделит Армении 25 млн евро помощи

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Европейский союз выделит Армении после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе свыше 25 миллионов евро помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы выделили 5,2 миллиона евро. Я скажу сегодня премьеру Армении (Николу Пашиняну. – Прим. ред.), что мы счастливы удвоить эту сумму до 10,2 миллиона евро. И что мы даем еще 15 миллионов евро помощи для бюджета Армении", – передает ТАСС слова главы ЕК, сказанные по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Фон дер Ляйен заявила о желании провести двухстороннюю встречу с Пашиняном в Гранаде. Она намерена обсудить с премьер-министром Армении варианты оказания помощи стране. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия решительно поддерживает Армению.

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "локальные антитеррористические мероприятия" 19 сентября. На следующий день Азербайджан и Карабах пришли к решению о полном прекращении боевых действий.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении ее существования. До 1 января 2024 года будут распущены все госучреждения и организации НКР.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армению предал Евросоюз, а не Россия. Дипломат считает, что Брюссель молча наблюдал со стороны за тем, как миротворцы России выступили посредниками в прекращении огня, провели передачу гуманитарной помощи и сопровождали местных жителей на въезде из Карабаха в Армению.

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