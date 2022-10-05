Генерал Картаполов предложил лучше информировать россиян о ходе СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил лучше информировать россиян о ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в эфире канала "Соловьев. Live".

"Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей", – сказал генерал.

Он отметил, что россиянам необходимо получать как можно больше информации от Минобороны РФ. В пример он привел сводки с фронта в 1941 году.

"Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши летчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле", – сказал Картаполов.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ уничтожили за день на лисичанском направлении до 70 украинских боевиков. В ведомстве добавили, что боевики были ликвидированы в пунктов Белогоровке, Спорном и Яковлевке.

До этого российские военные остановили продвижение ВСУ на херсонском направлении. Отмечалось, что ВСУ несли в регионе значительные потери.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!