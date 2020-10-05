Минобороны Армении опровергает заявление Азербайджана об обстреле города Мингячевир

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Министерство обороны Армении опровергает сообщение властей Азербайджана об обстреле города Мингячевир армянскими военными.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военные нанесли по городу ракетный удар.
Как отметила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян, заявления руководства Азербайджана об атаке является дезинформацией.
"Армения не вела огонь по Азербайджану", – подчеркнула Степанян.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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