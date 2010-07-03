Демократы конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине

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Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома. Это связано с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление демократов.

Письмо на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвени направили конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору.

В письме обозначен срок, за который нужно предоставить необходимые документы. Если данные не будут опубликованы до 18 октября, это будет рассматриваться как "свидетельство препятствия расследованию".

"Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе", – говорится в сообщении.

Скандал в США разгорелся после того, как поддерживающие демократов СМИ рассказали, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на него.

25 сентября администрация президента США опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ предположили, что американский лидер мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Как подтвердила опубликованная стенограмма, в ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы власти Украины изучили "дело Байдена". Однако указаний на то, что глава Белого дома просил об этом в обмен на помощь Киеву, там нет.

Комментируя стенограмму разговора Трампа и Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить на основании этого документа процедуру импичмента президента.

Сам Владимир Зеленский удивился публикации разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной.

