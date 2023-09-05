Эксперт заявил, что число наемников в ВСУ не уменьшится после провала контрнаступления

Фото: AP Photo/Roman Chop

Число наемников в рядах украинской армии не сократится после провала контрнаступления. Об этом радио КП сообщил офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.

"Это будут другие наемники. Вот сейчас активно набирают боевиков из Колумбии", – добавил он.

Ранее сообщалось, что колумбийский наемник, воевавший на стороне ВСУ, был убит в зоне спецоперации на Украине. Алехандро Эррера Эвиа приехал на Украину в декабре 2022 года. Его семье сообщили о его гибели в начале сентября этого года.

Также стало известно, сколько зарабатывает вступивший в ВСУ иностранный наемник. По данным издания Bild, за участие в боевых действиях в месяц наемник получает примерно 2 000–2 500 евро.

До этого американские наемники назвали российских военных настоящими профессионалами. Один из наемников рассказал, что в ходе боевых действий его подразделение потеряло до 85% личного состава.

Легионеллез обнаружили у ВСУ и польских наемников в зоне СВО