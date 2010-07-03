МВД сняло с розыска соратника Януковича Кузьмина

05 сентября, 22:18
05 сентября, 22:18
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Фото: twitter.com/RussSL
Украинского юриста и политика, бывшего первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина сняли с розыска, сообщает ТАСС.
Издание отмечает, что Кузьмин является соратником бывшего президента страны Виктора Януковича. Сейчас сведений о нем не имеется в базе розыска лиц, которые скрываются от следствия.
Сейчас Кузьмин является депутатом Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Политика подозревали в совершении тяжких преступлений. В частности, за совершение преступления по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса. Это заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей. Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.
Между тем Петру Порошенко предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в захвате власти. Экс-главу страны также обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго". Кроме того, Порошенко обвинили в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Также проверяются заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов.
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