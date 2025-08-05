Глава Херсонской области наградил мать Кадырова орденом за заслуги

Фото: ТАСС/пресс-служба главы и правительства Чечни

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани награждена орденом "За заслуги перед Херсонской областью" I степени по указу губернатора региона Владимира Сальдо, сообщает телеканал "360" со ссылкой на соцсети председателя правительства республики Магомеда Даудова.

По его словам, Кадырова удостоилась награды за личный вклад в укрепление боевого содружества, а также за содействие в решении задач при проведении СВО на территории субъекта.

Вместе с тем Даудов поздравил мать главы Чечни с днем рождения, который прошел 4 августа. Он отметил "большое сердце" Кадыровой и подчеркнул, что она обладает сильным характером, мудростью, терпением и милосердием.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России священнику Антону Савченко, который погиб в зоне СВО в результате удара РСЗО HIMARS. Священнослужитель был помощником командира по работе с верующими солдатами 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа.

