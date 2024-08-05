Защита сенатора Савельева решила обжаловать его арест

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Защита сенатора Дмитрия Савельева решила подать жалобу на его арест по делу об организации убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из его адвокатов.

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности. Решение было принято во время закрытой части заседания СФ. Его задержали сразу же после этого на выходе из зала.

По версии следствия, в августе 2023 года он поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. СМИ сообщали, что вероятной жертвой стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

Правоохранители сообщили, что получили от фигурантов дела все необходимые для задержания сенатора показания, а также разработали оперативный эксперимент, благодаря которому была проведена инсценировка убийства и задержаны посредники.

Басманный суд Москвы 2 августа вынес решение об аресте Савельева на два месяца.

