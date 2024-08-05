ТАСС: для задержания сенатора Савельева были неопровержимые доказательства

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Основанием для задержания сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева стали неопровержимые доказательства у следствия. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что от фигурантов по делу были получены все необходимые показания, а следователи "установили всю цепочку от исполнителей и посредников до организатора запланированного убийства".

Он также поделился, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями был разработан оперативный эксперимент, благодаря которому была проведена инсценировка убийства и задержаны посредники.

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности. Решение было принято во время закрытой части заседания СФ. Его задержали сразу же после этого на выходе из зала.

2 августа Басманный суд Москвы арестовал Савельева до 2 октября по делу о приготовлении к организации убийства. По версии следствия, в августе 2023 года он поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, по информации СМИ, вероятной жертвой стал Сергей Ионов.

