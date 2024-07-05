СК завершил расследование по делу экс-депутата ГД Пономарева об оправдании терроризма

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет Москвы завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщается в телеграм-канале ведомства.

Он обвиняется в оправдании терроризма и распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Следователи сообщили о получении неопровержимых доказательств, которые подтвердили вину Пономарева. После этого его уголовное дело было передано в суд.

По данным следствия, в 2022 году экс-депутат, находясь на Украине, публично выступал с заявлениями о действиях российских военнослужащих на украинской территории. Он говорил об этом во время трансляции на канале одного из видеохостингов, а также в ходе интервью. При этом его слова не соответствовали действительности.

Также следователи выяснили, что Пономарев делал заявления, оправдывающие терроризм на территории России.



В 2022 году Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ. Позже Минюст внес бывшего депутата в реестр физлиц-иноагентов, а 25 января Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

В феврале 2024 года в отношении бывшего депутата было возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, Пономарев принимал участие в деятельности "Легиона Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ).

