Пентагон заявил о переносе совместных учений ВС США и Грузии

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Совместные учения Noble Partner Вооруженных сил США и Грузии, запланированные на это лето, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

В американском военном ведомстве уточнили, что решение связано с заявлениями грузинских властей о попытках Штатов и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на РФ из-за украинского конфликта. В США такие заявления назвали ложными и объяснили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных учений в Грузии.

Ранее сообщалось о взрыве боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии. Это случилось во время плановых учений саперов. По данным чешской армии, один профессиональный солдат погиб, семерых военнослужащих и одного гражданского служащего доставили в военный и университетский госпиталь в Оломоуце. Военная полиция начала расследование обстоятельств ЧП.