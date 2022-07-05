Запад препятствует огласке деятельности киевского режима – Лавров

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Москва заинтересована в том, чтобы факты о поведении киевского режима были доступны мировой общественности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Монголии
Батмунхийн Батцэцэг.
Однако страны Запада, по словам российского министра, перекрывают работу средств массовой информации, которые предоставляют объективные сведения о происходящем на Украине. Он также добавил, что Москва подробно информировала партнеров о ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
"Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что недопущение возрождения нацизма зависит от принятия профилактических мер в мире. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия вместе работают над установлением фактов преступлений немецко-фашистских карателей в годы ВОВ и их приспешников. По его словам, координация подходов двух государств в настоящее время играет очень важную роль, "когда в мире происходят без преувеличения тектонические сдвиги".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров
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