Фото: 123RF/zyskos

Атаки Украины по российским аэродромам были стратегически неоправданными, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на британского аналитика Александра Меркуриса.

Эксперт расценил эскалацию Киева как попытку надавить на Москву перед возможными переговорами. Но существенного результата это не принесло. Наоборот, подобные действия лишь ухудшают позицию Украины, вместо реализации ее стратегических задач, отметил он.

С военной точки зрения такие атаки не меняют ситуацию на фронте, но могут создать дополнительные трудности для Украины как на линии боевых действий, так и во внутренней политике государства, уверен Меркурис.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 июня совершили теракт с применением БПЛА, атаковав аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате атаки загорелись несколько самолетов. В российском МИД заверили, что поврежденные объекты будут восстановлены.

Ответственность за удары взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский. Однако эти атаки никак не отразятся на преимуществе России в зоне СВО, уверены журналисты издания Politico.

