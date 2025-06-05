Режим работы станций метро "Проспект Мира" изменится 6 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 09:06

Политика
Главная / Новости /

Аналитик Меркурис: удары Украины по российским аэродромам были необдуманными

Британский аналитик назвал необдуманными атаки Украины на российские аэродромы

Фото: 123RF/zyskos

Атаки Украины по российским аэродромам были стратегически неоправданными, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на британского аналитика Александра Меркуриса.

Эксперт расценил эскалацию Киева как попытку надавить на Москву перед возможными переговорами. Но существенного результата это не принесло. Наоборот, подобные действия лишь ухудшают позицию Украины, вместо реализации ее стратегических задач, отметил он.

С военной точки зрения такие атаки не меняют ситуацию на фронте, но могут создать дополнительные трудности для Украины как на линии боевых действий, так и во внутренней политике государства, уверен Меркурис.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 июня совершили теракт с применением БПЛА, атаковав аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате атаки загорелись несколько самолетов. В российском МИД заверили, что поврежденные объекты будут восстановлены.

Ответственность за удары взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский. Однако эти атаки никак не отразятся на преимуществе России в зоне СВО, уверены журналисты издания Politico.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика