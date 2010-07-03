Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"

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Подготовку президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии по "возвращению Крыма" прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью ИА "НСН" дипломат напомнила, что жители Крыма решили для себя вопрос о принадлежности полуострова еще в 2014 году. "Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", – заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объявила, что Зеленский планирует обсудить стратегию "возвращения" Крыма с представителями ЕС и НАТО во время визита в Брюссель. В ответ депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек назвал громкие заявления Зеленского "бурей в стакане воды", которая нужна лишь "для красного словца".

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За воссоединение с РФ высказалось большинство жителей полуострова.