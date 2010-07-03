В Госдуме оценили подготовку Зеленским новой стратегии "возвращения Крыма"

Намерение президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос о Крыме с представителями ЕС и НАТО прокомментировал депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.

"Не хочет ехать в Брюссель "пустым", вот и выдал якобы новую стратегию", – заявил парламентарий в беседе с RT. По мнению депутата, в стратегии Зеленского, "кроме предложения давления на Россию и вещания украинских каналов на Крым, больше ничего нет".

Бальбек не исключил, что вскоре на Украине заговорят, что стратегия приносит "хорошие плоды", просто "старая власть ее неправильно применяла". Депутат отметил, что киевские власти заводят разговор о Крыме "для красного словца", тогда как на самом деле никто в его возвращение на Украине не верит. "Так что это заявление – буря в стакане воды", – подытожил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями НАТО и Евросоюза в ходе визита в Брюссель. В конце мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич потребовал у Москвы вывести войска из Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За воссоединение с РФ высказалось большинство жителей полуострова.