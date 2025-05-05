Ynet: власти Израиля одобрили планы расширения операции в Газе

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Кабинет министров Израиля одобрил планы по расширению операции в секторе Газа. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Ynet.

"Он (план. – Прим. ред.) включает в себя оккупацию сектора Газа", – отметил источник издания.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов для расширения наземной операции в секторе Газа. План включает захват новых территорий в анклаве и эвакуацию палестинского населения.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац призывал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы освободить жителей Израиля, находящихся в плену у палестинского движения.

В свою очередь, один из лидеров группировки Абдель Рахман Шадид подтвердил готовность к заключению соглашения о прекращении огня. По его словам, успеху переговоров препятствует Израиль.