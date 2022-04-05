Российское посольство в Дании продолжит выполнять свои функции – посол РФ

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Дания выслала почти половину дипломатических сотрудников российского посольства, но оно продолжит выполнять свои функции, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что, согласно решению королевства, высланные из Дании российские дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель. По словам Барбина, это осложнит работу дипмиссии.

Ранее правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. Министр иностранных дел страны Еппе Куфуд отметил, что они якобы занимались разведывательной деятельностью, поэтому должны покинуть страну в течение следующих двух недель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к массовой высылке российских дипломатов из стран Запада. Он назвал подобные решения недальновидными, пояснив, что они сужают возможности для дипломатического общения и работы в кризисных условиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.