Белый дом заявил о пересмотре финансирования помощи Украине

Фото: 123RF/mesutdogan

США пересматривают финансирование на помощь Украине, для чего требуется приостановка военной поддержки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины", – цитирует ее РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, переговоры Вашингтона и Киева по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени.

Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине 4 марта. Как писали СМИ, решение было принято главой Белого дома Дональдом Трампом для давления на украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами возникла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Президент США указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом Зеленский впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

