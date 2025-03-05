Медведев назвал символическим приостановку помощи США Украине

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Решение о приостановке США поставок военной помощи Украине было символическим жестом, уверен заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Американская администрация хотела посмотреть, как оборзевший наркоклоун (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) и его убогие европейские покровители на коленях приползут просить прощения. И это произошло буквально в течение дня", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, Зеленский отправил американскому президенту Дональду Трампу "двусмысленное слезливое письмо", в котором подтвердил готовность к переговорам о мире на Украине и о желании подписать экономический договор с США на разработку редких ресурсов.

"Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)", – указал Медведев.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что главной задачей Москвы в такой ситуации является нанести максимальное поражение врагу, так как он все еще сопротивляется и пока не повержен.

"СВО продолжается. Россия наступает", – заключил Медведев.

Ранее Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского. Американский президент уточнил, что Украина хочет подписать сделку о редкоземельных металлах и начать мирные переговоры в кратчайшие сроки. Такие же "мощные сигналы" о готовности к переговорам он получал и от российской стороны. При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг письмо Трампу.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс уточнял, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не способны продолжать боевые действия бесконечно. При этом российский сенатор Алексей Пушков подчеркивал, что для европейских стран "украинская авантюра" может стать новым Вьетнамом.

