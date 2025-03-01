Медведев заявил, что РФ не будет вести переговоры по Украине с "дрессированными животными"

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Россия готова к переговорам по ситуации на Украине с теми, кто также готов к общению, а не с "дрессированными животными", заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина", – приводит агентство слова политика.

Медведев также обратил внимание, что чаще всего хозяева кормят скот, чтобы в дальнейшем отправить его на бойню.

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Переговоры завершились перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.