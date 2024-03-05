МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ

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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Об этом сказано в пресс-релизе МУС, размещенном на сайте суда.

В решении суда сказано, что ордера были выданы в связи с тем, что оба командующих несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года в контексте конфликта на Украине.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. По информации суда, президент России и детский омбудсмен якобы причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей" из Украины в Россию.

СК РФ после завел дело на прокурора МУС Карима Ахмад Хана и нескольких судей в связи с выдачей ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, которое является незаконным из-за отсутствия реальных оснований для привлечения к ответственности.

В конце мая 2023 года МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.



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