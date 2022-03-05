Командир разведбатальона ДНР погиб, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи

Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога погиб во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
"Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога. <...> Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики – посмертно", – подчеркнул он.
Пушилин уточнил, что разведчики батальона защищали женщин и детей, покидавших город, когда по ним открыли огонь националисты.
Ранее Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, который во время спецоперации на Украине продолжал сражаться после тяжелого ранения и "подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя". По словам президента, на такой шаг военнослужащий пошел из-за садистских издевательств неонацистов над пленными.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу рассказал генсеку ООН о причинах проведения спецоперации на Украине
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