Минобороны РФ показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

Видео: "ВКонтакте"/Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры, на которых видно, как в бою применяются два вертолета Ка-52, действующие в составе пары во время специальной военной операции.

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили противотанковыми управляемыми ракетами бронетехнику украинских националистов.

В ведомстве подчеркнули, что армейская авиация во время специальной военной операции сопровождает колонны, истребляет бронетехнику, доставляет десант и военные грузы. Также она оказывает авиационную поддержку подразделениям.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили большой склад с противотанковыми комплексами Javelin и NLOW в Житомире. Всего за время спецоперации на Украине было уничтожено 2 037 объектов военной инфраструктуры.

5 марта российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Режим тишины начал действовать 5 марта в 10:00 по московскому времени. В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

