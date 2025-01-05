Гендельман: переговоры по Газе могут возобновиться в ближайшие сутки

Фото: 123RF/palinchak

Переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки. Об этом РИА Новости сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Ранее представители ХАМАС заявили, что израильские власти выдвинули новые условия по прекращению огня в секторе Газа. Их требования связаны с выводом войск, обменом пленными, прекращением огня и возвращением перемещенных людей.

Тем временем в офисе Нетаньяху также указывали, что в ближайшее время есть шансы на то, что в Газе будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".