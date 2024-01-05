Число жертв в секторе Газа с 7 октября выросло до 22,6 тысячи

Фото: AP Photo/Leo Correa

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 22,6 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава палестинского анклава.

Также говорится, что пострадали 57 910 человек.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ