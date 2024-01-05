В УВКПЧ ООН после ударов по Белгороду заявили, что все гражданские лица важны

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что жизнь каждого гражданского лица безусловно имеет значение. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на критику главы УВКПЧ Фолькера Тюрка за молчание после ударов ВСУ по Белгороду.

"Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру", – приводит РИА Новости слова Шамдасани.

Она добавила, что Фолькер Тюрк запросил необходимый доступ для посещения РФ, однако на сегодняшний день визит все еще не запланирован.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил президент РФ, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

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