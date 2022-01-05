В Госдуме заявили, что РФ должна немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

РФ должна срочно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Такое обращение должно быть серьезно и немедленно рассмотрено прежде всего и Россией, потому что реакция ОДКБ на 100% зависит от мнения, к которому придет Россия", – цитирует депутата РИА Новости.

Уточняется, что ранее в ходе совещания Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. По мнению президента, происходящее в государстве – акт внешней агрессии.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

В связи с данной ситуацией в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.

Позже стало известно, что режим ЧП объявлен на всей территории Казахстана.